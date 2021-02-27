Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız #NecmettinErbakan’ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/m6zTXp5iWt— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 27, 2021