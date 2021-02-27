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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı paylaştı.

Ömer Olcay   | 27.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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