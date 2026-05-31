İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti İSTİsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye kentindeki Kefrcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarılan haberde, Nebatiye kentine bağlı Ernun, Kefrtebnit, Deyr ez-Zehrani, el-İyşiyye ve Şevkeyn beldelerinin de bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeliye ait olduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

