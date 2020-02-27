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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin 72. yılında andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin kurduğu Yücel Teşkilatı'ndan 4 gencin idam edilişinin 72. yılında anma mesajı paylaştı.

Ali Kemal Akan   | 27.02.2020
TBMM Başkanı Şentop, Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin 72. yılında andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak amacıyla kurulan Yücel Teşkilatı'ndan 4 genç, 27 Şubat 1948'de sosyalist Yugoslavya yönetimi tarafından idam edildi. Son sözleri 'Milletimizin kurbanıyız' ve 'Yaşasın Türkiye' oldu. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı. 

Şentop, paylaşımına Şuayb Aziz İshak, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem'in yargılandıkları davadan görüntülerin bulunduğu videoyu da ekledi.

Dört gencin mahkemedeki görüntüleri eşliğinde, "Onlar idam edilirken 'Yaşasın Türkiye' dediler. Makedonya'da Müslüman Türklerin haklarını korumak amacıyla kurulan Yücel Teşkilatı'ndan dört genç Şuayb Aziz İshak, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem 27 Şubat 1948'de sosyalist Yugoslavya yönetimi tarafından kurşuna dizildiler. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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