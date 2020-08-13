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Spor, Futbol

Spor dünyası Süleyman Seba'yı anıyor

Spor dünyası, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde anıyor.

Ercan Çakar,Duygu Avunduk   | 13.08.2020
Spor dünyası Süleyman Seba'yı anıyor

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor 

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kulüpler Birliği Vakfı

Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Centilmenliği ve duruşuyla Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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