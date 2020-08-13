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F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

Abdulkadir Karakaya   | 13.08.2020
F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Ankara

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.

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