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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Enes Kaplan   | 27.12.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

Ankara

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İslam'ın gür sesidir. Mısralarıyla milletimizin bağımsızlık ruhunu şaha kaldırmış, batılın önünde set, Hakk'ın peşinde cesaret olmuştur. Milletimiz onu ilelebet rahmet, şükran ve saygıyla hatırlayacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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