Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini İstanbul Gençlik'i de mağlup ederek sürdürmeyi hedefliyor.

Sergen Sezgin  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa temsilcisi, lige sakatlıkların da etkisiyle kötü başlangıç yaparak, 5 maç üst üste mağlup oldu.

Eksiklerin takıma dönmesiyle ivme yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı ve puan cetvelinde 9. sıraya yükseldi.

Yarın ligin güçlü ekiplerinden ikinci sıradaki İstanbul Gençlik ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak Bursa temsilcisi, bu maçtan da zaferle ayrılıp galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor.

"Kazanan taraf olmak istiyoruz"

Başantrenör Cemal Bora Şensoy, AA muhabirine, iyi mücadele etmelerine rağmen eksiklerin de etkisiyle lige kötü başladıklarını söyledi.

Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle ivme yakaladıklarını belirten Şensoy, "Aldığımız galibiyetlerin ikisi deplasmanda. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Takımın gidişatı, ivmelenmesi ve motivasyonu çok yüksek. Umarım bundan sonraki maçlarımızda böyle kazanarak devam edebiliriz." dedi.

Şensoy, kazanarak devam ettikleri için motivasyonlarının tamamen farklı noktada olduğunu vurguladı.

Takımdaki pozitif havanın antrenman ve maçlara da yansıdığını anlatan Şensoy, şöyle konuştu:

"Bu haftaki rakibimiz İstanbul Gençlik ve saygı duyulması gereken bir ekip. Buraya kazanmak için geleceklerinin farkındayız. Biz de bu maçı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin önünde oynayacağız. Bunu bir avantaja çevirip kazanan taraf olmak istiyoruz. Gerçekten çok zorlu bir lig oynuyoruz. Bütün takımlar birbirini yenebilecek kalite ve kapasitede. Çok iyi transferler, çok iyi oyuncu gruplarına sahipler. Burada biz de kendimiz yarışmak istiyoruz. Önce play-off'a kalmamız gerekiyor ki daha sonrasında Avrupa için konuşabilelim. Ana hedefimiz ilk etapta bu. Umarım bunu gerçekleştiririz."

Takım kaptanı Gökgöz: "Bursa halkının desteğine ihtiyacımız var"

Kaptanlardan Gökhan Gökgöz ise ligde ve kupada şansız bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Eksiklerin ve yeni transferlerin takıma tekrar adapte olmasıyla lig sıralamasında yükseldiklerini ifade eden Gökgöz, şunları kaydetti:

"Üçte üçlük bir seriyle gidiyoruz. Önemli bir rakiple oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle Bursa halkının desteğine ihtiyacımız var. Kendimiz de çok iyi oynamak istiyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyet. Daha da yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz. Kendime de takım arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Bizim hedefimiz şu anda play-off'a kalmak. Adım adım gitmek zorundayız. Bursa'yı Avrupa'ya götürmek istiyoruz."

Kaptanlardan Raphael Corre de alınan galibiyetlerle iyi durumda olduklarını söyledi.

Önlerinden zorlu ve önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Corre, takımın ne durumda olduğunu görmeleri açısından da önemli bir sınav olacağını dile getirdi.

