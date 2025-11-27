Halkbank Voleybol Takımı, Aleksander Sliwka'yı kadrosuna kattı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Yeni sezon yapılanmamız kapsamında kadromuzu güçlendirirken tecrübesi, oyun disiplinine bağlılığı ve üst seviyedeki performans standartlarıyla Sliwka'nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.
Milli takım formasıyla 2018'de dünya, 2023'te Avrupa şampiyonluğu, 2024'te ise olimpiyat 2'nciliği yaşayan 30 yaşındaki voleybolcu, ülkesinin ZAKSA kulübüyle de 2021'den itibaren üst üste 3 yıl CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.