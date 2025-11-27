Dolar
42.44
Euro
49.28
Altın
4,157.61
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
91,450.00
BIST 100
10,990.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Halkbank Voleybol Takımı, Aleksander Sliwka'yı kadrosuna kattı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Halkbank Voleybol Takımı, Aleksander Sliwka'yı kadrosuna kattı Fotoğraf: Halkbank Kulübü

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Yeni sezon yapılanmamız kapsamında kadromuzu güçlendirirken tecrübesi, oyun disiplinine bağlılığı ve üst seviyedeki performans standartlarıyla Sliwka'nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli takım formasıyla 2018'de dünya, 2023'te Avrupa şampiyonluğu, 2024'te ise olimpiyat 2'nciliği yaşayan 30 yaşındaki voleybolcu, ülkesinin ZAKSA kulübüyle de 2021'den itibaren üst üste 3 yıl CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi için 38 maddelik kanun teklifi hazırlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

Halkbank Voleybol Takımı, Aleksander Sliwka'yı kadrosuna kattı

Halkbank Voleybol Takımı, Aleksander Sliwka'yı kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda Avarca de Menorca ile karşılaşacak

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası'nda Porto'ya konuk olacak

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlayacak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlayacak
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet