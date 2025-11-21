Voleybolda haftanın programı
SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'inci hafta maçları oynanacaki
Ankara
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Halkbank-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
23 Kasım Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)
14.30 Göztepe-Zeren Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)
17.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 İlbank-Vakıfbank (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Gain)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (Eczacıbaşı)