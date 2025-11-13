Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Fatih Çakmak  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu

Riyad

Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

