Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Çağlanur Tuncel  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ankara

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 Vakıfbank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)

7 Mart Cumartesi:

13.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)

14.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 Göztepe-Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)

20.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

