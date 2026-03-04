Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Fevzi Kemal Karagöz  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Sarı-lacivertli takım grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselirken, Gaziantep temsilcisi ise kupaya veda etti.

15. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Levent Mercan'ın sert vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın müdahalesiyle top üst direkten kornere çıktı.

33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kerem'in tekrar ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

52. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Cherif'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin önce ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

79. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Brown'un yerden pasında topla buluşan Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3

85. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasında Brown, kontrol ettiği topu filelere gönderdi: 0-4

Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

