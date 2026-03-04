Görme engelli taraftar "Fenerbahçe" sevgisini sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla gösteriyor
Doğuştan görme engelli Fenerbahçe taraftarı Adem Sadıklı, mahalle komşusu Seyfi Başkal ile sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla hem takımının maçlarını takip ediyor hem de pozisyonları yorumluyor.
İstanbul
Görme engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturma fikrini futbol ve Fenerbahçe aşkıyla birleştiren 32 yaşındaki Sadıklı, tutkusu olduğu takımın maçlarını Başkal'ın İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan terzi dükkanında birlikte takip ediyor.
Pozisyonları anlatan komşusunun desteğiyle maçtaki gelişmeleri öğrenip yorumlama imkanı bulan Sadıklı, bu anları ve sevinçlerini sosyal medyada açtığı canlı yayınlarda takipçileriyle de paylaşıyor.
Görme engelli Fenerbahçe taraftarı Adem Sadıklı, "Futbolun kör noktası" adlı sosyal medya hesabının ortaya çıkma hikayesini, Fenerbahçe aşkıyla birleşmesini ve kendilerine gelen yorumları AA muhabirine anlattı.
Sadıklı, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, Fenerbahçe'ye duyduğu aşkın çocuk yaşlarındayken başladığını, evlerinde izlenen maçlarla Fenerbahçe'yle tanıştığını söyledi.
"Benim hayatımda gözüm görmez, renkleri bilmez ama gördüğüm iki renk var; biri sarı, biri laciverttir. Fenerbahçe'nin renkleri benim için her şeydir." diyen Sadıklı, "Allah'ımdan, dinimden, vatanımdan sonra beni görmeyen gözlerimle hayata en çok bağlayan şey Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe sevgisinin yanı sıra futbolu da takip etmekten çok keyif aldığını, daha önceden amatör olarak görme engelliler klasmanında top koşturduğunu aktaran Sadıklı, imkan buldukça stadyuma gittiğini, oraya gidemezse bile her hafta muhakkak takımının maçını aralıksız takip ettiğini dile getirdi.
"Motivasyonumuz, bir görme engellinin futbolla hayata bağlanabileceğini göstermekti"
Sadıklı, maçları mahalle komşusu terzi Seyfi Başkal ile takip ettiğini, maçtan önce onun dükkanında buluştuklarını, hatta bazı pozisyonları maçı izlerken onun kendisine anlattığını belirtti.
Zaman içinde bu deneyimi kamerayla kayıt altına alarak gol sevinçlerini sosyal medya hesabında paylaştıklarını anlatan Sadıklı, bu paylaşımların insanların ilgisini çektiğini fark ettiklerini, bir görme engellinin nasıl futbol müsabakası izleyebildiğini herkese göstermek istediklerini söyledi.
"Futbolun kör noktası" isimli sosyal medya hesabının ortaya çıkma hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Biz zaten yaklaşık 4-5 yıldır maçları sürekli olarak birlikte takip ediyoruz. Normalde stada gidiyorum zaten. Gitmediğim maçları da burada izliyoruz ya da evde izliyorum. Her maçı mahalleden Seyfi abimle birlikte izleriz. Maç öncesi onun dükkanında buluşuruz. Maç başladığı zaman telefonumuzdan açarız ve heyecanla takip ederiz. O bana pozisyonları anlatır, ben de anlarım. Maçları takip ederken, 'Abi biz bunu insanlara neden göstermeyelim?' dedik ve sosyal medya üzerinden maç yayınları yapmaya başladık. Buradaki motivasyonumuz, bir görme engellinin de futbolla hayata bağlanabileceğini, bir takıma gönül verebileceğini insanlara göstermekti."
Futbol gibi kutuplaşmanın ve taraftarlığın fazlaca olduğu bir alanda böyle videolar çektiği için zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşabildiğine dikkati çeken Sadıklı, kendisine yapılan yorumların genel itibarıyla hepsinin çok kucaklayıcı ve yapıcı olduğunu, bunun da ortaya koyduğu misyonla uyum sağladığını anlattı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği müsabakanın ardından Trabzonsporlu taraftardan gelen mesajı unutamadığını aktaran Sadıklı, şöyle devam etti:
"Olumsuz yorumlar da var elbette. 'Televizyonu nasıl açtınız?' diyen insanlar gördüm. Gördüm diyorum bakın. Fakat olumsuz yorumlar bir kenara, bu projeye başladığımızdan bu yana çok olumlu, çok yapıcı yorumlar da alıyoruz. Trabzonspor maçında attığımız bir gole çok sevinince o gol viral olmuştu. Olumlu, olumsuz çokça yorum aldı o video ve o yorumlardan birisi de Trabzonspor taraftarındandı. Demişti ki, 'Şu videoyu görene kadar yenildiğimize üzülüyordum ama madem bu adam böyle seviniyorsa bizi her maçta yensin Fenerbahçe.' Allah razı olsun. Bu yorumlar çok kıymetli. Bizi birleştirdiğine, engelimizi ortadan kaldırdığına inandığım yorumlar."
"İnsanın kendisiyle barışık olduğunda yapamayacağı hiçbir şey yok"
Kendilerine yönelik çokça ilginin bulunduğunu, yalnızca engelli camiası değil, engelsiz bireylerin de kendilerine ulaşıp tebrik ettiğini, bu şekilde çokça yorum aldıklarını belirten Sadıklı, engelli ve engelsiz bireyler arasında futbol vasıtasıyla bir köprü görevi üstlenmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
İnsanları engelli veya engelsiz olarak ayırmanın doğru davranış olmadığını, futbolu sevme veya bir takıma gönül vermekte paydaş olabilmenin gayet mümkün olduğunu gösterdiklerinin altını çizen Sadıklı, engelli bireylere de hayal kurmaktan vazgeçmemeleri, istedikleri şeyi başarma konusunda çaba göstermelerini tavsiye etti.
Sadıklı, Fenerbahçe ve futbolla ilgili içerik üretmeyi hayal ettiğini ve bunu başardığını anlatarak, "Hala bazı şeyler bizim için zor ama insanın kendisiyle barışık olduğunda yapamayacağı hiçbir şey yok. Futbol için de böyle. Ben futbol bile oynadım amatör görme engelliler klasmanında ve Fenerbahçe ile bu hayata tutundum. İnsan hayallerinin peşinden gerçekten azimle giderse yakalar o hayali. O yüzden kimse 'Engelliyim.' demesin, kimse pes etmesin." ifadelerini kullandı.
Seyfi Başkal ise engellilerle empati kurmanın, onları anlamanın toplumsal zorunluluk olduğunu, onların haklarını görmezden gelmenin esas engellilik olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten biz onlardan daha az görüyoruz." dedi.