Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay
