Dolar
43.96
Euro
51.10
Altın
5,099.79
ETH/USDT
1,968.20
BTC/USDT
68,048.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentine saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool deplasmanı için seyirci yasağı

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Emrah Oktay  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool deplasmanı için seyirci yasağı

Istanbul

Kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin avro para cezası verildi.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: (Vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik) Savcı arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Benzer haberler

UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool deplasmanı için seyirci yasağı

UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool deplasmanı için seyirci yasağı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale çıktı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 yendi
Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programı belli oldu

Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programı belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet