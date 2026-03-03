Dolar
İsrail'in Tel Aviv kentine saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt  | 03.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale çıktı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Galatasaray grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, Alanyaspor ise grubu üçüncü sırada tamamladı.

6. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

10. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan İlkay Gündoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın penaltı noktasına çıkardığı topu, Barış Alper Yılmaz ceza sahası yayına doğru gönderdi. Bu bölgede Nhaga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

57. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Sane, ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadaki Ahmed Kutucu'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı, çizgi üzerinde Ümit Akdağ çıkardı.

78. dakikada Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Orta sahadan atılan uzan pasta savunmanın arkasında topla buluşan İzzet Çelik, ceza sahasında uygun durumdaki Mounie'yi gördü. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 1-2

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek

Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.

Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün stada gelerek bizi destekleyen, dün havalimanına gelen ve otelin önünde büyük bir gösteri yapan Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız."

Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale çıktı

