Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 69. dakikada Mustafa Eskihellaç, 83. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Başakşehir'in golleri ise 46. dakikada Nuno Da Costa ile 66. dakikada Ivan Brnic'ten geldi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada hücum yönünün sağından Muçi'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte, altıpas içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
43. dakikada Augusto'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda top, kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, son olarak altıpasın sağında Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun, köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
66. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen atakta topla hareketlenen Da Costa'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Brnic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
69. dakikada bordo-mavililer beraberliği yakaladı. Soldan topla ceza yayına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
78. dakikada Zubkov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ozan Tufan, ceza sahası dışında karşı karşıya pozisyonda Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem, Ba'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
83. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasından aldığı topla hareketlenen Onuachu, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3
84. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Ozan Tufan'a çarparak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi
Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek final bileti aldı.
A Grubu'nda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan son şampiyon Galatasaray, 12 puanla zirvede yer aldı ve çeyrek finale yükseldi.
Alanyaspor da grup aşamasını 7 puanla üçüncü basamakta tamamladı.
Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
A Grubu'nda oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinden de mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir, 6 puanla 4. basamakta yer aldı ve kupaya veda etti.
Penaltı kararı, VAR sonucu faule döndü
RAMS Başakşehir'de Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın, Ba'nın müdahalesi sonucunda yerde kalması üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Hakem Ergün, Ba'yı da kırmızı kartla cezalandırdı.
Ozan Ergün, VAR hakemlerinin uyarısının ardından pozisyonun ceza sahası içinde olmadığı gerekçesiyle kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
Lövik'in yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de
Trabzonspor'da esame listesinde ilk 11'de bulunan Mathias Lövik, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Maç öncesinde ısınma esnasında sağ üst arka adalesinde gerginlik hissettiği öğrenilen Norveçli futbolcunun yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de yer aldı.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, ilk yarıda tedirgin bir oyun oynadıklarını belirtti.
Yedikleri ilk golün ardından istedikleri gibi oynayamadıklarını aktaran Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun, daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2. gol ve kırmız karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Biz artık lige odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İlk golü duran toptan yediklerini aktaran Nuri Şahin, şunları kaydetti:
"İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor."
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz
Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadıklarını vurgulayan Tekke, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Olması gereken de buydu ama zor bir karşılaşma oldu. Zor olacağını biliyorduk. Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadık. Alternatifleri ve yeteneği açısından da iyi kadroları var. Genel hatlarıyla top bizde olduğu durumlarda final öncesi yapamadığımız şeyler var. Bizim açımızdan belli süreleri sene boyunca göremeyen oyuncuların sürelerini artırmak gibi bir durum da vardı. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı." diye konuştu.
İkinci yarıya kötü bir gol yiyerek başladıklarını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:
"İkinci yarı oyun başında saçma sapan bir gol yedik. Arkasından hızlı hücumdan bir gol daha yedik. Akabinde giren oyuncuların coşkusuyla oyun bizim lehimize döndü. Teknik adam takımıyla oynadık. Onlara da başarılar dilerim. İyi bir karşılaşma oldu. Çeyrek finale çıktık. Şimdi lige döneceğiz, sakatlarımız ve hazır olmayanlar var. Önümüzde zor maçlar var. Mental ve fiziksel hazırlanmaya devam edeceğiz. Oyun evriliyor, oyun değişiyor. Birkaç formasyon üzerinden oynanıyor, tek formasyon değil. İyi yoldayız. Kesinlikle daha iyi olabiliriz. Taraftarımız çok coşkuluydu, sağ olsunlar. Oyuncularım iyi çalışıyor. Herkes ciddi pozitif enerji saçıyor ama burada beklenti ne? Ben beklentiyi gerçekçi düzleme oturttuğumda insanlar bana kızıyor. Şu an önde gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder."
Tekke, bir gazetecinin Onuachu'nun son maçlardaki skorer performansına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bence daha fazla gol atması lazım Onuachu'nun. Öyle bir oyuncu. Onuachu'nun antrenmanı her şeyiyle antrenman. Tam bir profesyonel antrenman. Onuachu her antrenmanda yüzde 100'nü veriyor. Maçta istediklerimin bazen çok azını yapıyor, beni kızdırıyor ama antrenmanı yüzde 100. Gol atma isteği hep var. Saygıyı, alkışı hak ediyor. İlla gol atması gerekmiyor. O mücadeleyi bize verince bize geçiyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız."