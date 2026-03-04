Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş kupada grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

Metin Arslancan  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Beşiktaş kupada grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Beşiktaş, topladığı 10 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Grubu altıncı tamamlayan Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.

22. dakikada Emrecan Bulut'un sol kanattan kale önüne gönderdiği ortaya uygun pozisyonda Pierrot kafa vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla Murillo, önündeki boş alanı değerlendirerek rakip kaleye yöneldi. Panamalı futbolcu, ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada Çaykur Rizespor'da Augusto, ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarparak kaleci Ersin'i kontrpiyede bırakan top direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktasının sağında rakip savunmadan önce hamle yapan Salih Uçan, topu önüne aldı. Uygun pozisyonda bekletmeden sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Salih, topu kalecinin yanından filelere yolladı: 2-0

42. dakikada siyah-beyazlı takım bir gol daha buldu. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı sektirdi. Kale önünde seken topu iyi takip eden Oh, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

50. dakikada Murillo'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Orkun Kökçü topu ıskaladı. Ceza sahası sol çaprazına açılan meşin yuvarlağa gelişine vuran Yasin Özcan'ın şutunda, savunma kale çizgisi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yasin Özcan ile ikili mücadeleye giren Augusto, yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen Sağlam penaltıyı iptal etti.

66. dakikada Rizespor önemli pozisyondan yararlanamadı. Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarparak kornere çıktı.

81. dakika Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaptığı baskı sonucunda kaleci Erdem Canpolat'ı hataya zorladı. Kalecinin ayağından açılan meşin yuvarlağı Mustafa, son anda oyun alanında tuttu ve Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz'in penaltı noktasının sağına çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 4-0

85. dakikada Rizespor, farkı 3'e indirdi. Savunmadan çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1

Siyah-beyazlı takım, müsabakayı 4-1 kazandı.

