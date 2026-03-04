Dolar
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 70-68 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.

Serkan Avci  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
