FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 70-68 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.
Mersin
Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
