Libya'nın doğusu ve batısının bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ikincisi Tunus’ta yapıldı Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'nın batısındaki Abdulhamid Dibeybe hükümetini temsil eden isimler ile doğudaki Halife Hafter tarafını temsil edenler Tunus’ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi.