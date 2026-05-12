Libya'nın doğusu ve batısının bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ikincisi Tunus’ta yapıldı

Muhammed Semiz
12 Mayıs 2026•Güncelleme: 12 Mayıs 2026
UNSMIL’dan yapılan açıklamada, misyonun Tunus ofisinde gerçekleşen toplantının verimli geçtiği kaydedildi.
Toplantıda seçimlerin yasal çerçevesinin belirlenmesine ilişkin yapıcı görüşmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Katılımcılar bu olumlu ivmeyi sürdürme ve haziran ayı başında yeniden toplanma konusunda anlaştılar.”
Libya’nın doğusu ve batısındaki yetkililerin uzun yıllar sonra doğrudan bir araya geldiği “4+4 küçük masa” toplantısının ilki 29 Nisan’da İtalya’da yapılmıştı.
Toplantıda tarafların Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığı kaydedilmişti.