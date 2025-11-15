Dolar
Spor

Voleybolda haftanın programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Spor Toto-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

17.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (Beşiktaş Gain)

17.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (Eczacıbaşı)

17 Kasım Pazartesi:

18.30 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

