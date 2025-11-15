Voleybolda haftanın programı
SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak.
Ankara
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Spor Toto-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)
17.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (Beşiktaş Gain)
17.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Göztepe-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (Eczacıbaşı)
17 Kasım Pazartesi:
18.30 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.