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Kadınlar voleybol liginde 40. sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 40. sezon yarın yapılacak maçla başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Kadınlar voleybol liginde 40. sezon başlıyor

Ankara

Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek. Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.

"Vodafone Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor.

Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 10 sezonda 6 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul ekibi, 10 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe 6 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Bu sezon 14 takım mücadele edecek

Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda 7 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 7 takım yer alırken Ankara'dan ise 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa, Antalya ve Adana'dan ise ligde birer takım var.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 38 sezonun şampiyonları şunlar:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992Vakıfbank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021VakıfBank
2021-2022VakıfBank
2022-2023Fenerbahçe Opet


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