Dolar
28.85
Euro
31.50
Altın
1,995.51
ETH/USDT
2,066.60
BTC/USDT
37,414.00
BIST 100
8,010.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor İstanbul Eyüp'te toprak kayması sonucu 2 bina boşaltıldı
logo
Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Süha Gür  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.

Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan VakıfBank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Benzer haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Fenerbahçe Parolapara, yarın Avrupa'da Hypo Tirol'e konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa mücadelesi yarın başlıyor

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa mücadelesi yarın başlıyor
Voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda derbi heyecanı
VakıfBank'tan üçüncü çeyrekte 15 milyar 23 milyon lira net kar

VakıfBank'tan üçüncü çeyrekte 15 milyar 23 milyon lira net kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet