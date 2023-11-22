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Spor

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

Bozhan Memiş  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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