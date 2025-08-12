Dolar
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 754. Yıl Dönümü Anma Etkinliği"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Büşra Alakoyun  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

