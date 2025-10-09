Dolar
41.72
Euro
48.53
Altın
4,024.63
ETH/USDT
4,368.80
BTC/USDT
122,681.00
BIST 100
10,805.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Gündem

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Hatay'da sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, yollarda su birikintileri oluştu.

Halis Kalkan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, karavanlar devrildi.

Belediye ekipleri, mahallelerde temizlik çalışması yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dörtyol'da çatılar devrildi

Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu.

Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

Bisikletli çocuk çukura düştü

Numune Evler Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, henüz bilinmeyen nedenle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıktı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarı

Geçen yıl kuru toprağa ekim yapan Trakya çiftçisi son yağışlarla moral buldu

Geçen yıl kuru toprağa ekim yapan Trakya çiftçisi son yağışlarla moral buldu
Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet