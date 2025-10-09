Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği Kafkasya'ya katkılar sağlamaktadır
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.
Ankara
Güler, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada üç ülke arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkilerin güçlü stratejik nitelik arz ettiğini söyledi.
Her alanda büyük bir gelişim kaydeden münasebetlerle bölgesel konularda sergilenen yakın işbirliğinin örnek teşkil ettiğini vurgulayan Güler, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve işbirliği temelli yeni bir dönemin başlaması adına umut vericidir. Bu kapsamda bugünkü toplantımızda bölgemizde barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü işbirliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Tüm bu konularda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzu memnuniyetle teyit ettik." diye konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne güçlü destek
Kafkasya'nın üç önemli ülkesi olarak, bölgesel istikrar ile kalıcı güvenlik ve huzur için çalışmalara büyük bir kararlılıkla ve dayanışma halinde devam edeceklerinin altını çizen Güler, "Türkiye, Kafkasya'nın, barış ve huzur içerisinde ve ortak çıkar temelinde gelişen, kalkınmış bir coğrafya olmasını, bölgesel ve küresel güvenlik açısından stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Bu noktada ayrıca dikkat çekmek istediğim hususlardan birisi de komşumuz Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizdir." ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, Kafkasya'nın, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır. İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyalog ve işbirliğinin, önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani'yi Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, "Sizlerin şahsında dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına da sağlık ve esenlik diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından üç ülkenin savunma bakanları arasında ortak mutabakat metni imzalandı.
"Görüşmede, ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı"
Zakir Hasanov, verimli bir üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görüşmelerin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.
Hasanov, üç ülke liderleri arasındaki sıkı ilişkiler ve mütemadi temasların, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandırdığını belirterek, görüşmede, ikili ve üçlü formatta ilişkilerin gelişim perspektifleri, etkinliklerin verimliliği, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler ile tarafları ilgilendiren diğer konularda geniş bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti
Hasanov, görüşmede, bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldığını ifade etti.
"8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak bildiri imzalaması ve yine iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasının paraflanması, 30 yıldan fazladır süren savaşın sonlandırılmasına yönelik atılmış önemli adımdır." diyen Hasanov, bu tarihi olayın, Güney Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada yeni işbirliği olanaklarını gündeme getirdiğini söyledi.
Hasanov, dünyadaki askeri ve siyasi gelişmelerin, kendilerine işbirliğini daha da geliştirme zorunluluğunu dikte ettiğini vurguladı.
"Uluslararası terörizm, enerji ve ulaştırma hatlarının güvenliği, siber saldırılar ve iklim değişiklikleri gibi yeni oluşan tehditler, ülkelerin işbirliği yaparak etkin çözümler geliştirmesini zorunlu kılıyor." diyen Hasanov, üç ülkenin savunma kurumları arasındaki işbirliğini ortak çabalarla daha geliştirmek ve derinleştirmek niyetinde olduğunu aktardı.
"Güney Kafkasya bölgesi tarihsel olarak her zaman jeostratejik bir bölgeydi"
Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani de ülkesinin dost ve stratejik ortağı olan ülkelerinin savunma bakanlarıyla yapılan toplantıya katılmanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, misafirperverliği için Güler'e teşekkür etti.
İkili ve üçlü ilişkileri aktif olarak ele aldıklarını, bölgesel güvenlik ve gelecekteki işbirliği beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Chikovani, "Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi gören Güney Kafkasya bölgesi tarihsel olarak her zaman jeostratejik bir bölgeydi. Bu anlamda ülkelerimizin işbirlikleri çok önemli" dedi.
Chikovani, öncelikli görevlerinin ortak çabayla bölgesel istikrarı korunmak ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalarak barışçıl çözümü sağlamak olduğunu vurguladı.
Üçlü formatın askeri birlikleri birbirine daha da yakınlaştırdığının altını çizen Chikovani, şunları kaydetti:
"Birlikte çalışacağımız bu stratejik düzeyde ziyaretler, ortak tatbikatlar, üçlü kurs eğitimleri, askeri uzmanların bir araya geldiği toplantılar çok büyük bir olanak sağlıyor. Üçlü tatbikat bizim için çok önemli ve bugünkü üçlü görüşmeler çok yüksek seviyeliydi. Bu stratejik ilişkilerin gelecekte de çok başarılı şekilde devam edeceğinden eminim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.