Bakan Güler: Toplam 44 Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." dedi.
Ankara
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.
