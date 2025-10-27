Dolar
Gündem

Bakan Güler: Toplam 44 Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon​​​​​​​ almayı planlıyoruz." dedi.

Özcan Yıldırım  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Bakan Güler: Toplam 44 Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
