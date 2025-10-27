İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı karşıladı.
Ankara
Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'ı, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Starmer'ın beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.