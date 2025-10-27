Dolar
Politika

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı karşıladı.

Utku Şimşek  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'ı, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

Starmer'ın beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.

