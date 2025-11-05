Dolar
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Elif Somuncu, Zeynep Yeşildal  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son günlerde bir kısım hakemin bahis hesabı bulunması nedeniyle TFF tarafından yapılan açıklama ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük'ün, hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bu bahis hesaplarının kendisine ait olmadığından bahisle Başsavcılığa başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz."

CMK'nın 157. maddesi uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla, soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia-savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip, servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 30 Ekim'de yapılan açıklamada ise, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer vermişti.

