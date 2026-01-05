Dolar
Gündem

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 26 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Zeynep Yeşildal  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum, Köseler Mahallesi'nde TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan ev sahiplerinin görüşlerini paylaştı
Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada
