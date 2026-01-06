Dolar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Gündem

İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, 15 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Mikail Bıyıklı  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konulduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında
Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor
