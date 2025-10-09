Dolar
Gündem

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da düzenleniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da düzenleniyor Fotoğraf: MSB

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da düzenleniyor.

Güler, toplantı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşecek.

