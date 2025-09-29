Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 gerçekleştirildi

Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 gerçekleştirildi

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi."

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

