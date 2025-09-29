Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 gerçekleştirildi
Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.