Dolar
41.73
Euro
48.60
Altın
4,044.99
ETH/USDT
4,380.70
BTC/USDT
122,776.00
BIST 100
10,777.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuşuyor Filistinli gruplar, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi memnuniyetle karşıladı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyümede dengelenme, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 ve imalat sanayi üretiminde de yüzde 7,7 oranlarında artış olduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon Programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur. Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka alanında hukuki ve kurumsal altyapımızı güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet