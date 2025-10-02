"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan "Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatına ilişkin görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Anka misali küllerimizden doğar, vatan için gökleri kanatlarımızla örteriz." ifadesi kullanıldı.
Milli Anadolu Ankası-2025 tatbikatının, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve milli unsurların katılımıyla başarıyla icra edildiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tatbikatın amacı, Personel Kurtarma (PK) görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, PK Görev Kuvveti unsurlarının eğitim seviyelerini artırmak, Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma Usullerini geliştirmek ve pilotların eğitim seviyelerini artırmak, Müşterek ve/veya Birleşik Harekat kapsamında, Yakın Hava Desteği, Dinamik Hedefleme, Zamana Duyarlı Hedefleme gibi görevleri PK görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmaya devam etmektir."
