Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması"nda konuşuyor.
logo
Dünya

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün tartışılması söz konusu değildir

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, "Rum lideri çok iyi bilmesi gerekir ki Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve tartışılması söz konusu değildir." dedi.

Ayfer Koçal  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün tartışılması söz konusu değildir Fotoğraf: Ayfer Koçal/AA

Rize

Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş ile bir araya gelen Öztürkler, şeref defterini imzaladı.

Öztürkler, yaptığı konuşmada, Karadeniz ziyaretinde kendisine gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ziyaretleri sırasında önemli mesajlar verdiğini belirten Öztürkler, "Bu mesajların en başında, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yol yürümek olduğunu söyledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetimizin sarsılmaz ve koparılmaz bağları vardır. Çünkü bu bağlar köklü bağlardır, kadim bağlardır, hiçbir şeye benzemeyen bağlardır." diye konuştu.

Öztürkler, bu bağların temelinde ortak bir tarihin varlığına dikkati çekerek, "Ortak milli mücadele vardır, ortak dil vardır, ortak din vardır, ortak manevi değerler vardır. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 42 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 42 yaşına gelirken Kıbrıs Türk halkı çok ciddi mücadelelerden geçmiştir. Bu mücadelelerden geçerken arkasında duran dağ gibi bir anavatanı Türkiye Cumhuriyeti vardı." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatan olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Bizim için iki bayrağımız var. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neresine giderseniz gidin hem anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalanırken görürsünüz. Bu bayrak özgür bir şekilde dalgalanmaya devam edecektir." dedi.

"Türk askerinin adadan ayrılması da söz konusu değildir"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanımızda rahat durmayan bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi vardır. Durmadan silahlanmaktadır. İsrail'le yapmış olduğu silah anlaşmaları vardır. Yine Lübnan'la yapmış olduğu kıta sahanlığı anlaşmaları vardır. Sürekli Rum lider Hristodulidis'in bir beyanatı vardır. O beyanatı da nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve Türk askerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılması. Rum lideri çok iyi bilmesi gerekir ki Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve tartışılması söz konusu değildir. Yine aynı şekilde Türk askerinin adadan ayrılması da söz konusu değildir. Bugün Türk askeri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs'a barış gelmiştir, huzur gelmiştir, güvenlik gelmiştir. Bunu onların da çok iyi bilmeleri gerekir."

Gazze'de yaşananları dikkatli bir şekilde takip ettiklerini belirten Öztürkler, "Bunların altını çizmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüzyılı olacağına biz inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı gelişmelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de her anlamda olumlu katkısı olmuştur ve olmaya devam edecektir." görüşünü paylaştı.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunmada yaratmış olduğu devrimin önemli olduğuna işaret ederek, "Bunlar hem Türkiye Cumhuriyetimize hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne güç ve güven vermektedir. Biz her anavatana geldiğimizde hem daha fazla huzur duyarız, hem daha fazla güven duyarız ve bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneriz. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Ziyarette, Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de yer aldı.

