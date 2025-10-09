Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Güler ile Chikovani, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki bakan tarafından Askeri Sağlık, Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı