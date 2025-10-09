Dolar
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüştü.

09.10.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Güler ile Chikovani, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki bakan tarafından Askeri Sağlık, Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
