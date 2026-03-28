Milli Savunma Bakanı Güler, İran Savunma Bakan Vekili Rıza ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.
