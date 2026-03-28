Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail, İran'ın 3 bölgesine hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine düzenlediği hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını ileri sürdü.

Burak Dağ  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
İsrail, İran'ın 3 bölgesine hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını iddia etti

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 50'den fazla savaş uçağının İran'ın 3 bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların tamamlandığı aktarıldı.

Hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığına ait gelişmiş patlayıcı düzeneklerinin üretildiği bir merkez ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, balistik ve uçaksavar füzelerinin parçalarının üretildiği bir başka tesisin de vurulduğu öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İsrail, İran'ın 3 bölgesine hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını iddia etti

İsrail, İran'ın 3 bölgesine hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını iddia etti

