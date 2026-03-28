Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Yemen'deki Husiler, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil oldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil oldu.

Safiye Karabacak  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Yemen'deki Husiler, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil oldu Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

İstanbul

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Husilerin savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını belirten Seri, mesajında, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Saldırının İran ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılarla eş zamanlı olarak yapıldığını ve başarıya ulaştığını dile getiren Seri, "Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, İran ve Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerine destek amacıyla doğrudan askeri müdahale hedeflerine ulaşılıncaya ve tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıklamıştı.

