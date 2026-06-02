CHP kurultayında delegelerin oy iradesine müdahale iddiasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ifade verdi

Zeynep Yeşildal
02 Haziran 2026•Güncelleme: 02 Haziran 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile başka suçtan tutuklu iş insanı Turgut Koç'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı.
Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.