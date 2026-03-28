Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
1,998.90
BTC/USDT
66,364.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan ateşlenen misilleme füzesi, İsrail'in Beyt Şemeş kentine düştü
logo
Gündem

STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Bölgesel Gerilimlerden Küresel Kırılmalara: İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli gerçekleştirildi.

Büşranur Keskinkılıç  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Crisis Group İran Projesi Direktörü ve Kıdemli Danışman Dr. Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Zbigniew Brzezinski Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü'nden uzman Jon Alterman ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş konuşmacı olarak katıldı.

Vaez, zirveye davet edildiği için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ederek, STRATCOM'da ilk kez bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'la yaptığı 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkma kararına değinen Vaez, "(ABD Başkanı Donald) Trump anlaşmayı çöpe attı." dedi.

Vaez, İran açısından konunun basit olmadığını belirterek, İran'daki tüm santrifüjlerin en başından beri denetlendiğini belirtti.

Müzakere yaparken kazan-kazan meselesinin önemine işaret eden Vaez, "İran sadece pazarlık yapmak istiyor." diye konuştu.

Alterman da STRATCOM'da olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sorgulanması gerekenin ABD ve İran arasında güven ilişkisi olup olmadığını değerlendirmek olduğunu belirten Alterman, "Bir prensip var ama güven fikri bunun bir parçası olmadı." ifadesini kullandı.

Yeşiltaş ise ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, "Bu stratejik bir kabus." dedi.

Savaşın sadece ABD-İsrail ve İran arasında kalmayacağının baştan belli olduğunu bildiren Yeşiltaş, Türkiye'nin önceliklerinin savaştan kaçınmak ve Körfez ülkelerinin savaşın parçası olmasını önlemek olduğunu söyledi.

Yeşiltaş, son yaşananlarla Körfez ülkelerinin stratejik altyapılarında bazı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Bunun Körfez savaşına dönüşmesi, olayın farklı bir yere gitmesine neden olabilir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, STRATCOM Zirvesi'nde konuştu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, STRATCOM Zirvesi'nde konuştu

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı, dezenformasyonla mücadelenin önemine değindi

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejiler benimsediklerini söyledi

STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Alfallah, kriz döneminde "doğru" bilginin önemine dikkati çekti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Alfallah, kriz döneminde "doğru" bilginin önemine dikkati çekti
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet