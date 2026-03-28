Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
1,998.20
BTC/USDT
66,275.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan ateşlenen misilleme füzesi, İsrail'in Beyt Şemeş kentine düştü Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı, dezenformasyonla mücadelenin önemine değindi

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile imzaladıkları mutabakat zaptıyla daha etkin ve verimli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Ruslan Rehimov, Damla Delialioğlu  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
İstanbul/Bakü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'ya katılan İsmayilov, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsmayilov, STRATCOM'un konularının gündeme uygun olduğunu, burada konuşulanların hem medya camiası hem de sivil toplum için önemli olduğunu söyledi.

Dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele konusuna değinen İsmayilov, "Sadece geleneksel medyanın değil, devlet, sosyal medya, dijital platformlar ve sivil toplumun işbirliği yapacağı ciddi işbirliği mekanizmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu mekanizmaların yardımıyla dezenformasyon ve yalan haberleri önleyebiliriz." dedi.

İsmayilov, her devletin medya okuryazarlığını geliştirmek için projeler üretmesi ve dezenformasyonla mücadelede devletlerin de işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinen İsmayilov, "Bu memorandumdan sonra dezenformasyona karşı daha etkin ve verimli çalışmalar yapacağız. İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile sıkı işbirliği içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında dün mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet