Samsun'da Karadeniz'in üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'in üzerini kaplayan sis, dronla kaydedildi.
Samsun'un Yakakent ilçesi ile Sinop'un Gerze ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, yeşil ve mavinin buluştuğu rotalarından birini oluşturuyor.
Üst tarafı ormanla kaplı olan bölgede yolun hemen altında da Karadeniz bulunuyor.
Bölgede etkili olan sis, dağın yamaçlarından itibaren aşağıya inerek Karadeniz'in üzerini tamamen kapladı.
Dronla kaydedilen "sis denizi" bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Sis nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunda görüş mesafesi azaldı.