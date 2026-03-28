ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." dedi.
Washington
Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.
İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.
Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.
Witkoff, İran müzakerelerinden umutlu
Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı.
Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.