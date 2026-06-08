2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona’da kampa giren A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır.

Arizona’daki tesisler, A Milli Futbol Takımı için hazır 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona’da kampa giren A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır.

A Milli Futbol Takımı, 9 Haziran Salı TSİ 05.15’te Arizona Athletic Grounds’ta basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

275 dönüm üzerine yapılan tesiste 24 futbol, 8 beyzbol, 12 plaj voleybolu, 50 voleybol, 16 basketbol sahasının yanı sıra spor salonları da yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanlarını yapacağı merkez sahada bugün son hazırlıklar yapılırken, yetkililer saha zeminini antrenmana uygun hale getirdi.

Tesis çalışanları, bugünkü idmanı izlemeye gelecek taraftarlar için saha çevresinde de düzenlemeler yaptı.

Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara ise ''Welcome Türkiye'' yazısı ve A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafı yansıtıldı.