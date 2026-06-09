ABD Dışişleri Bakanlığının, belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave 750 dolar ödenmesi karşılığında hızlandırılmış randevu programı başlatacağı iddia edildi.

ABD'nin ek 750 dolar karşılığında hızlandırılmış vize randevusu programı başlatacağı iddiası ABD Dışişleri Bakanlığının, belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave 750 dolar ödenmesi karşılığında hızlandırılmış randevu programı başlatacağı iddia edildi.

​​​​​​​Associated Press (AP) ajansının, ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yapılan vize başvurularına ilişkin yeni pilot program hazırlandı.

Program kapsamında, iş veya turizm amacıyla başvuranların, ilk etaptaki ücrete ek olarak 750 dolar ödemeleri durumunda 10 gün içerisinde hızlandırılmış randevu hizmetinden yararlanabileceği öne sürüldü.

Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen pilot programın 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütüleceği iddia edildi.

Öte yandan, bu 750 dolarlık ödemenin tercihe bağlı bir ek hizmet olacağı ve ödeyenlere vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmeyeceği ifade edildi.