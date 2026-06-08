Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 9'uncu gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 9'uncu gününde de devam ediyor.

"Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, protestoların devam edeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

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Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.