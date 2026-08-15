Türk Silahlı Kuvvetlerinde 205 general ve amiral görev yerlerine atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.